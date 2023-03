La 2ème édition du Salon du Livre Africain de Paris prévue du 17 au 19 mars

Le Salon du Livre Africain de Paris, plus grand événement dédié à la littérature africaine, organise sa 2ème édition en mettant à l’honneur la Guinée et en proposant la rencontre avec près de 200 auteurs et 60 éditeurs venus d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et des Caraïbes. Cette édition qui se tiendra dans la capitale du 17 au 19 mars se déroulera dans l’enceinte de la Mairie du 6ème arrondissement.

Cette nouvelle édition a pour ambition de pérenniser un rendez-vous annuel avec le livre africain et celui de la diaspora, quelque soit le genre littéraire, du livre écrit et édité en Afrique aux ouvrages et à publiés hors du continent.

« L’objectif du salon est ainsi de valoriser à la fois la pluralité de la littérature et de la culture africaine avec l’organisation d’une vingtaine de débats, d’expositions, de spectacles (slam, poésie, contes, musique) et de projections ainsi que sa richesse et son dynamisme avec la présence des nombreux auteurs africains, dont de grands noms de la littérature africaine comme Yasmina Kadhra, Souleymane Bachir Diagne, Djaïli, Amadou Amal, Nimrod, Eugène Ebodé pour n’en citer que quelques-uns », précise Erick MONJOUR, Directeur du salon.

Rendre la littérature africaine accessible en célébrant sa diversité. Ainsi, Le salon se déroulant à Paris, la littérature francophone sera évidemment mise en avant. Pour autant, aucune des littératures africaines ne sera oubliée, qu’elle soit écrite en anglais, en arabe, en portugais mais aussi dans une des 1800 langues parlées dans les cinquante-quatre pays du continent. L’occasion pour tous les participants de se plonger dans la beauté et la complexité des civilisations africaines et de découvrir certaines des nouvelles voix les plus passionnantes de leur littérature.

Ouvert à tous, le salon commencera cependant par un temps dédié aux professionnels du monde de l’édition, auteurs, éditeurs, mécènes, partenaires institutionnels et journalistes. Durant cette journée professionnelle, trois tables rondes seront organisées afin d’échanger sur des sujets sectoriels. Une partie de la matinée sera également consacrée au « Carrefour des droits », un temps de rencontre et d’échange entre les éditeurs français, européens et africains et les auteurs.

L’invité d’honneur de cette édition 2023 étant la Guinée, le Salon du Livre Africain sera heureux d’accueillir M. Alpha Soumah, Ministre de la culture, du tourisme et de l’artisanat de Guinée, Mme Aminata Kaba, Ministre de l’information et de la communication de Guinée, Mme Catherine Kathungu Furaha, Ministre de la Culture de la République Démocratique du Congo fera aussi l’honneur de sa présence, Mme Lydie Pongault, Ministre de la culture de la République du Congo, Monsieur Maurice Bandaman, ambassadeur de la Côte d’ivoire en France.

Le Salon du Livre Africain pourra également compter sur le soutien d’un ensemble de partenaires comme la Mairie du 6ème arrondissement, la Sofia, la Région Ile de France, l’Institut Français ou la Fondation Michalski, Orange Money, Editis et la Maison de l’Afrique, l’agence 35° Nord.

Pour découvrir le programme dans son intégralité, les horaires des conférences et débats, les séances de dédicaces ainsi que la liste complète des participants et s’inscrire aux tables rondes, rendez-vous sur site internet du salon : www.salondulivreafricaindeparis.com

9 mars 2023 par