L’opération humanitaire lancée dans la Ville Sainte pour le Ramadan

Sur Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a lancé, ce 14 mars 2024, l’opération humanitaire dans la Ville Sainte à l’occasion du mois sacré de Ramadan.

L’opération d’aides humanitaires a démarré ce jeudi sur les esplanades de l’hôpital Augusta Victoria (Al Mutlaa) à l’occasion du mois sacré de Ramadan. Elle a été lancée dans la Ville Sainte sur Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, par l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif. L’événement s’est déroulé en présence du directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Echarkaoui, de dignitaires religieux, d’éminentes personnalités maqdessies et de représentants des établissements sociaux.

Cette opération humanitaire s’inscrit dans le cadre de la Haute sollicitude constante dont SM le Roi Mohammed VI entoure la ville d’Al Qods et sa population, à travers le rôle que joue l’Agence, sous la supervision directe du Souverain, depuis plus d’un quart de siècle pour contribuer à l’amélioration de la situation socio-économique des Maqdessis et au soutien des institutions de la Ville.

2000 familles nécessiteuses recevront des paniers alimentaires composés de 22 produits de base, dont ceux destinés aux enfants et aux personnes suivant un régime alimentaire spécifique.

1000 repas seront aussi distribués au quotidien, notamment aux personnes enregistrées sur les listes des associations partenaires et celles admises aux centres hospitaliers ou résidant dans les maisons d’accueil.

Les bénéficiaires des aides humanitaires sont répartis dans différents quartiers de la Ville Sainte, tels que Al Balda Al Qadima, Salouane, Cheikh Jarrah, le camp de Chaafat, Attaouri, Al Isawiya, le camp de Qalandia et Al Ram.

