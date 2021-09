L’ex Première dame Rosine Soglo inhumée au Ghana

L’ancienne First Lady du Bénin est inhumée dans l’intimité familiale ce samedi 11 septembre 2021.



Les derniers hommages sont rendus ce samedi 11 septembre 2021 à l’ex Première dame Rosine Soglo à Vidolé à Cotonou.

Son cher époux, l’ancien président du Bénin a aussi rendu un hommage émouvant à l’ex Première dame.

L’inhumation de celle que tout le monde appelle affectueusement ’’maman’’ est prévue à l’issue des cérémonies d’hommages dans un lieu toujours gardé secret. Mais le mystère semble ne plus être entier.

Le corps de l’ex First Lady du Bénin sera transféré hors du pays.

Des sources confidentielles indiquent que Rosine Soglo sera incinérée au Ghana. Les cendres seront ensuite remises à la famille pour la mise en terre.

Une autorisation aurait été reçue auprès du ministère de l’intérieur pour le transfert du corps de l’ex Première dame. L’Honorable Rosine Vieyra Soglo est décédée à Cotonou, le 25 juillet 2021.

M. M.

11 septembre 2021 par