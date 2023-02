L’essentiel à savoir sur la Télévision Numérique Terrestre

La Télévision Numérique Terrestre (TNT) a été lancée vendredi 17 février 2023 à Abomey-Calavi par la ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie Adam Soule Zoumarou. La TNT se substitue à la télévision analogique terrestre pour permettre d’optimiser l’usage des fréquences et d’offrir aux téléspectateurs une meilleure qualité d’images et de son. La prochaine étape est l’activation des sites suivants selon un chronogramme bien défini qui prend en compte la distribution des kits de réception.

Qu’est-ce que la TNT ?

La Télévision Numérique Terrestre (TNT) est une évolution technologique. Elle est fondée sur la diffusion de signaux de télévision numérique par un réseau d’émetteurs hertziens terrestres. Elle remplace la télévision analogique terrestre et permet de réduire l’occupation spectrale. En effet un canal de diffusion analogique disponible pour une seule chaîne TV est désormais suffisant pour une diffusion numérique de plus d’une dizaine de chaînes.

Pourquoi la TNT ?

Le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique est une recommandation de l’UIT (Union Internationale des Télécommunications) qui s’impose à tous les pays membres de l’union.

La couverture de la TNT

Le réseau comprend 29 sites afin d’offrir la plus large couverture nationale possible. La TNT est ainsi disponible pour les populations, sur toute l’étendue du territoire national.

Comment recevoir la TNT ?

Pour recevoir plus de 10 chaînes du premier multiplex gratuit, il suffit de s’équiper d’un kit de réception TNT répondant aux spécifications techniques et comprenant : 1 décodeur homologué par la HAAC, 1 antenne râteau et des accessoires. Ce kit peut être acquis auprès des distributeurs, sur toute l’étendue du territoire.

NB : Conformément à l’arrêté N°020MIC/MND/DC/SGM/CTJ/SA/029SGG20 portant plafonnement du prix de vente des équipements de base pour réception de la Télévision Numérique Terrestre, le décodeur est plafonné à 10.000F et l’antenne est plafonnée à 6000F ou 8000F selon le modèle.

Ce qui change avec la TNT

Sur le plan organisationnel

Avec la séparation des métiers les chaînes de télévision mettent fin à l’autodiffusion et deviennent des Editeurs de services audiovisuels. Ce sont eux qui éditent les contenus audiovisuels à diffuser. La diffusion est assurée par un opérateur de diffusion (voir loi 2014-2 2 du 30 septembre 2014 relative à la radiodiffusion numérique au Benin)

Sur le plan institutionnel

Il est créé l’opérateur du multiplex, Bénin Diffusion et la Société du patrimoine, la Société Béninoise des Infrastructures de Radiodiffusion (SBIR) qui se charge de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure ;

Sur le plan technique

Les chaînes de télévision qui, jusque-là, ont une zone de couverture locale, pourront grâce à la TNT, être captées sur tout le territoire national,

Sur le plan individuel

Les consommateurs bénéficient de plus de chaînes, d’une meilleure qualité d’image et de son, ainsi qu’un accès aux services interactifs tels que le Guide Electronique des Programmes. D’autres services tels que la vidéo à la demande, les commandes et les achats en ligne pourront être développés.

Le numéro 105 est disponible pour toute question relative à la TNT de même qu’un site internet https://www.tnt.bj.

22 février 2023 par