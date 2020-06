L’artiste Ifè sur scène ce samedi 06 juin

Le Béninois Franck Olivier Gnacadja de son nom d’artiste Ifè sera sur scène ce samedi 6 juin à Paris pour la demi-finale de l’émission spectacle The Voice France sur TF1. Le ministre de la culture Jean Michel Hervé Abimbola exhorte les téléspectateurs à soutenir l’artiste Ifè.

Ayant réussi à franchir avec brio les quatre premières étapes de la compétition, Ifè revient sur scène en demi-finale avec sa plus belle voix. Dans un message publié sur sa page facebook, le ministre Abimbola a félicité l’artiste pour ses brillantes prestations, sa performance exceptionnelle.

« Le peuple béninois attend avec la même ferveur qu’il franchisse demain la dernière marche avant la finale », notifie-t-il. Le ministre exhorte les téléspectateurs à soutenir ce talent prometteur à travers le vote qui sera ouvert dès l’entame de l’émission.

Dans un entretien diffusé sur Frissons Radio, Franck Olivier Gnacadja a remercié tous ses soutiens du Bénin depuis le début de la compétition et fait part de son désir d’aller en finale. « Je vous avoue que j’ai vraiment envie d’aller en finale. (…) En finale, les talents sont amenés à chanter la chanson de leurs auditions à l’aveugle entre d’autres titres que je ne veux pas révéler. Mais étant donné que ma chanson d’audition à l’aveugle, c’est John Reid avec le message de "I can’t breathe’’, et vous savez je pense que le monde est au courant et est en colère par rapport au meurtre de George Floyd et sa dernière parole qui disait « Please, please, I can’t breathe officier, I can’t breathe sir ! ».

L’artiste a donc très envie d’aller en finale et de pouvoir chanter cette chanson.

« Merci de m’avoir suivi depuis le début de cette aventure. Merci de vous être rassemblés devant vos écrans et de m’avoir donné votre soutien via les réseaux sociaux, merci pour cet amour et cette force. Je sais que je suis un Béninois, je me sens Béninois et je suis fier d’être Béninois. Regardez cette demi-finale, soyez-en certain quoi qu’il arrive je vais donner le meilleur de moi » a-t-il conclu.

Franck-Olivier Gnacadja passe sur la chaîne TF1 ce samedi 06 juin à 21 h 05.

L’artiste Ifè est le fils de l’ancien ministre de l’environnement, de l’habitat et de l’urbanisme Luc Gnacadja et de l’Avocat au Barreau de Cotonou Huguette Bokpè.

A.A.A

