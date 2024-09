L’art contemporain du Bénin en exposition à Paris dès Octobre

L’exposition « Révélation ! Art contemporain du Bénin » sera ouverte au public à la Conciergerie de Paris (France) du 04 octobre au 05 janvier 2024. L’information a été donnée lors d’une conférence de presse tenue, jeudi 12 septembre 2024, au Ministère du tourisme de la culture et des arts.

Dans la droite ligne de la vision du gouvernement du président Patrice Talon de révéler le Bénin, l’exposition « Révélation ! Art contemporain du Bénin » poursuit son itinérance après le Maroc, la Martinique.

La France accueille le vernissage à la Conciergerie de Paris du 04 octobre au 05 janvier 2024. Cette nouvelle exposition mettra en lumière une centaine d’œuvres, certaines inédites, de quarante-deux (42) artistes dont cinq femmes.

L’exposition « Révélation ! Art contemporain du Bénin » est placée sous le double parrainage des présidents Emmanuel Macron de la France et Patrice Talon du Bénin.

Le Chef d’Etat français a formulé le souhait lors de son séjour au Bénin en juin 2022 d’accueillir les œuvres du Bénin en France, a fait savoir le Directeur de cabinet du Ministère du tourisme de la culture et des arts ce jeudi 12 septembre 2024 à une conférence de presse organisée en prélude au vernissage. Le gouvernement béninois accorde une attention accrue au secteur culturel, considéré comme un levier du développement économique et social. « En soutenant la création contemporaine et en la positionnant sur la scène internationale, l’Etat entend renforcer la présence culturelle du Bénin pour promouvoir un dialogue interculturel enrichissant. Paris, avec son histoire riche en révolutions artistiques, offre un cadre idéal pour cette interaction », a ajouté Eric Totah.

Reprécisant le contexte, William Codjo, Directeur général de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), a indiqué que l’exposition est co-organisée par le Centre des monuments nationaux de France et l’ADAC, bras opérationnel du Ministère béninois du tourisme de la culture et des arts.

« Révélation ! Art contemporain du Bénin » fera découvrir toute la vitalité et l’originalité de la scène artistique du Bénin et de sa diaspora.

Selon Yassine Agniké Lassissi, directrice du département arts visuels de l’ADAC et co-commissaire de l’exposition, « Révélation ! Art contemporain du Bénin » est conçue en trois chapitres : des Déesses et des Dieux, des Reines et des Rois, des Femmes et des Hommes.

« L’exposition présente, dans un premier temps, la métamorphose des déesses et des dieux qui animent le culte vodun, puis la puissance et la gloire terrestre des reines et des rois d’Abomey restés dans les mémoires, avant de s’intéresser aux femmes et aux hommes qui vivent et qui luttent aujourd’hui dans un monde globalisé ». Ce sera à travers une diversité de médiums et de supports (peinture, sculpture, dessin, photo, vidéo, installation, performance, design, stylisme…).

Yassine Agniké Lassissi a précisé que c’est « la première fois » qu’il aura « autant d’artistes de la scène contemporaines artistiques du Bénin ».

