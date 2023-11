L’ananas "pain de sucre" conquiert le marché chinois

L’ananas "pain de sucre" du Bénin sera bientôt exporté vers la Chine. Des partenariats ont été noués entre des entreprises chinoises et béninoises lors de la dernière visite du chef de l’État Patrice TALON au pays de Xi JINPING.

Un nouveau marché s’ouvre pour l’ananas "pain de sucre". Après l’Europe et les États-Unis, cette variété très prisée des consommateurs sera bientôt exportée vers la Chine. Et ce, grâce au dynamisme du chef de l’État Patrice TALON qui, lors de sa visite en Chine, a rencontré des représentants du gouvernement chinois, ainsi que des entrepreneurs et investisseurs intéressés par le secteur agricole béninois. Des accords commerciaux ont été signés afin de faciliter l’exportation de cette variété d’ananas vers la Chine. Le Bénin dans le cadre de ce partenariat devra respecter les normes relatives à la qualité du produit, sa traçabilité et son conditionnement.

Le "pain de sucre" est une variété d’ananas cultivé au Bénin depuis des années. Il est reconnaissable par sa forme conique, et sa saveur sucrée, et très apprécié des consommateurs.

F. A. A.

