L’aménagement et de bitumage de l’axe Kota-Kouandé évoluent à un rythme soutenu

La route Kota-Kouandé, longue de 43,5 Km, sera bientôt aménagée et bitumée pour le bonheur des populations. Les travaux de construction en cours depuis quelques mois évoluent normalement.

Encore quelques mois, et les peines des usagers de la route Kota-Kouandé seront conjuguées au passé. L’entreprise Adéoti, en charge des travaux s’attèle pour la livraison à bonne date du chantier.

Les travaux de terrassement et de génie civil en cours depuis quelques semaines évoluent à un rythme soutenu. Il en est de même des travaux de nettoyage, de dégagement de l’emprise du chantier, de décapage, et de déviation pour faciliter le passage des usagers. De sources proches de l’entreprise, le taux d’exécution à la date d’aujourd’hui est estimé à plus de 10%.

Dans le cadre de ce projet, des travaux d’assainissement relatifs entre autres, à la construction de caniveaux, de pavage et bien d’autres sont prévus.

L’aménagement et le bitumage de la route Kota-Kouandé ne prend pas en compte les ponts de Kankou et de Tiku Daaru. De même, le tronçon Kouandé-Péhunco-Fô-Bouré ne sera pas réalisé pour cette première phase du projet.

Quelques images du chantier

