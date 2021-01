L’ambassadeur de France chez Vlavonou

L’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la France près le Bénin Marc Vizy a rendu ce mercredi 20 janvier 2021, une visite de courtoisie au président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou.

SEM. Marc Vizy a échangé avec la deuxième personnalité de l’État sur le fonctionnement du Parlement béninois. « Ça fait maintenant quatre (04) mois à peu près que je suis au Bénin. Il m’a semblé tout à fait normal de venir me présenter à lui. Nous avons échangé sur un certain nombre de sujets ; bien entendu le fonctionnement des institutions béninoises. Cela m’intéressait de connaître le mécanisme parlementaire béninois et en général celui des institutions », a confié l’ambassadeur au terme de son audience à la presse.

Il a également profité de l’occasion pour connaître le point de vue de Louis Vlavonou sur l’élection présidentielle qui se profile à l’horizon. « Il m’a expliqué un certain nombre de choses sur les partis politiques et c’était tout à fait intéressant pour moi. Nous avons aussi parlé des échanges entre la France et le Bénin, des échanges parlementaires qui étaient nourris jusqu’à l’arrivée de la crise sanitaire liée au Coronavirus et puis je pense, reprendra à l’issue de cette crise sanitaire », a-t-il souligné.

