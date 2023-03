L’ambassade de France appuie l’OCRC en matériels

L’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) outillée pour mener la lutte contre la cybercriminalité. L’unité de la police républicaine a été dotée d’une salle d’investigation numérique.

Après la remise d’un important lot de matériels constitué de trois cents (300) gilets et trois cents (300) casques pare-balles à la police républicaine, l’Ambassade de France près le Bénin vient appuyer les efforts de l’Office central de répression de la cybercriminalité. Elle a doté l’unité de police d’une salle d’investigation numérique. La salle d’investigation numérique est équipée d’ordinateurs et plusieurs appareils nécessaires à la lutte contre la cybercriminalité dans le pays. La cérémonie d’inauguration a été marquée par la présence de Marc VIZY, ambassadeur de France au Bénin, et des hauts gradés de la police républicaine.

F. A. A.

23 mars 2023 par