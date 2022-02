L’Aéroport de Cotonou renouvelle son accréditation AHA/ACI 2022

L’Aéroport International de Cotonou fait partie des aéroports qui ont renouvelé en 2022 leur accréditation AHA/ACI.

Pour avoir maintenu les directives et recommandations de ACI World liées à la pandémie Covid-19, Cotonou-Aéroport renouvelle son accréditation AHA/ACI 2022. Ce certificat reconnaît l’engagement de l’aéroport de Cotonou à prioriser « les mesures de santé et de sécurité conformément aux recommandations du groupe de travail sur la relance de l’aviation (CART) du Conseil de l’OACI et conformément aux directives de l’ACI sur le redémarrage et la reprise des activités de l’aviation ainsi qu’aux meilleures pratiques de l’industrie ».

A. AYOSSO

15 février 2022