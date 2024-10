L’Union Européenne accorde une ’’immense valeur’’ au partenariat stratégique avec le Maroc

Le Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, a réaffirmé, ce lundi 14 novembre, à Luxembourg, l’’’immense valeur’’ que l’UE accorde au partenariat stratégique avec le Maroc. Cette déclaration a été faite lors d’une conférence de presse tenue à la suite des travaux du Conseil Affaires Étrangères de l’UE.

L’Union européenne par la voie de son chef de la diplomatie vient de réaffirmer le soutien de l’Union au partenariat stratégique entre les 27 et le Royaume du Maroc.

’’Les 27 souhaitent approfondir le partenariat liant le Maroc et l’UE, qui est un partenariat de longue portée, de longue durée, très dense et approfondi’’, a déclaré ce lundi le Haut représentant de l’UE, qui présentait à la presse, les conclusions du Conseil Affaires étrangères de l’UE.

‘’Nous avons noué des relations amicales et une coopération à plusieurs facettes avec le Maroc, et nous souhaitons la poursuivre et la renforcer durant les mois à venir’’, a souligné Josep Borrell.

Le vice-président de la Commission européenne a indiqué que les ministres des Affaires étrangères de l’Union ont pris note des arrêts de la Cour de justice de l’UE sur les accords de pêche et agricole UE-Maroc.

Il a réitéré le contenu de la déclaration conjointe, avec la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ayant réaffirmé l’engagement du bloc européen en faveur davantage de préservation et de renforcement des relations étroites avec le Maroc dans tous les domaines, conformément au principe "pacta sunt servanda".

« Le partenariat entre le Maroc et l’UE est non seulement durable, mais il s’étend sur plusieurs décennies, avec une densité et une profondeur remarquables », a déclaré Borrell.

Cette relation, qui repose sur des liens historiques solides, s’est élargie à une coopération multidimensionnelle couvrant divers domaines stratégiques. De l’économie à la sécurité, en passant par l’agriculture et la pêche, l’UE et le Maroc ont su bâtir un partenariat de confiance, essentiel à la stabilité et à la prospérité des deux rives de la Méditerranée.

‘’En étroite collaboration avec le Maroc, l’UE souhaite renforcer ces relations et préserver ce partenariat dans tous les domaines’’, a conclu le chef de la diplomatie de l’Union Européenne.

