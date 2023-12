L’USAID appuie le Bénin pour une couverture vaccinale équitable

Le gouvernement des États-Unis d’Amérique, par l’intermédiaire de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) au Bénin a procédé, ce jeudi 30 novembre 2023, au Bénin Royal hôtel à Cotonou, au lancement du projet Momentum Routine Immunization Transformation et Equity (MRITE). Il s’agit d’un projet qui vise à augmenter la couverture vaccinale de façon équitable pour les vaccins de routine dans les départements du Plateau, du Mono, du Couffo et de l’Atlantique.

Le projet est mis en œuvre par un consortium de partenaires sous le leadership de John Snow Inc.(JSI). En étroite collaboration avec le Ministère de la Santé à travers l’Agence Nationale des Soins de Santé primaires (ANSSP), le projet fournira une assistance technique pour améliorer l’accès et l’utilisation des services de vaccination de routine en particulier dans les départements du Plateau, du Mono, du Couffo et de l’Atlantique. Ce projet qui vise à renforcer la vaccination de routine au Bénin afin de protéger les enfants des maladies évitables par la vaccination est une réponse de l’USAID au souhait du Bénin d’améliorer les taux de vaccination, essentiels pour la croissance des enfants.

« L’USAID a mobilisé JSI pour apporter son expertise au Bénin, en particulier pour les enfants ayant reçu peu ou pas de vaccinations. Il offrira une assistance technique et des approches novatrices pour atteindre les enfants non vaccinés et sous-vaccinés dans quatre départements (Plateau, Mono, Couffo et Atlantique) à faible couverture vaccinale », a précisé dans son discours, la représentante du Représentant résident de l’USAID au Bénin, Dr Lauren Wright.

En rappelant les défis du Bénin en matière de la couverture vaccinale des enfants, le représentant du Ministre de la santé, Dr Achille Batonon, a indiqué qu’ « environ 20% des enfants de la cohorte annuelle de naissance n’ont pas accès au service de vaccination de routine. Ces enfants “zéro-doses’’ sont malheureusement mis en marge des services de vaccination pour des raisons multiples à savoir l’inaccessibilité géographique, croyance, rumeurs fausses informations… ». A l’en croire, ce projet, qui a été présenté aux acteurs du système sanitaire par la coordonnatrice Dr Adicatou-Laï Adeothy, vient à point nommé pour corriger ces lacunes qui augmentent le risque de résurgence de maladies comme la rougeole et la polio. Il a assuré que le ministère ne ménagera aucun effort pour l’atteinte des objectifs de ce projet avant de remercier l’USAID pour avoir retenu le Bénin parmi les 18 pays au monde bénéficiaires du projet.

Au nom des Partenaires Techniques et Financiers œuvrant dans le domaine de la santé, le Représentant résident de l’OMS au Bénin a félicité le gouvernement du Bénin pour les importantes réformes dans le secteur permettant de doter le pays d’un système de santé régulé, performant et résilient basé sur la disponibilité permanente de soins à tous les niveaux de la pyramide sanitaire d’ici à 2030.

« Pour atteindre les objectifs du projet tous les acteurs doivent travailler en synergie d’action afin de trouver des solutions adaptées aux besoins locaux en matière de couverture vaccinale », a insisté Dr Jean Kouamé Konan. Il a renouvelé la constante disponibilité des Partenaires Techniques et Financiers du secteur de la santé à accompagner le projet en vue de la réduction de la mortalité et la morbidité dues aux maladies à prévention vaccinale de manière à ne laisser personnes de côté en renforçant l’accès équitable. La cérémonie officielle de lancement a été ponctuée par plusieurs allocutions et la présentation du projet aux divers acteurs du système.

Dans son allocution, la Directrice des programmes pays du projet, basée à Washington, a rappelé l’intérêt de la vaccination administrée de façon équitable à tous les enfants du Bénin. Mme Vanessa Richart a invité chacun des acteurs à s’impliquer activement et surtout à prendre en compte les spécificités locales des quatre départements pour la réussite du projet dans les zones ciblées.

J. M.

1er décembre 2023 par