L’’UNAMAB présente ses condoléances à la famille éplorée

Suite à la mort du magistrat Marc Robert Dadaglo ce vendredi 05 juin 2020, le bureau exécutif de l’Union Nationale des Magistrats du Bénin (UNAMAB) a exprimé ses condoléances à la famille du défunt et à la magistrature béninoise.

L’Union Nationale des Magistrats du Bénin (UNAMAB) a appris avec regret le décès de son premier responsable, le Président Marc Robert Dadaglo, survenu ce vendredi 05 juin 2020, des suites d’une longue et éprouvante maladie. « Outre le vide, le désarroi et l’amertume éprouvés par les proches en pareilles circonstances, la disparition du Président en exercice du BE/UNAMAB plonge le corps de la magistrature tout entier dans un profond chagrin doublé d’une douloureuse angoisse. Elle est une interpellation, par-delà les clichés, sur la condition réelle du magistrat béninois et les garanties sociales attachées à l’exercice de son office. », notifie le bureau exécutif de l’UNAMAB.

Le Bureau exécutif de l’UNAMAB s’incline « devant la mémoire de l’illustre disparu, homme de foi et de serment, resté préoccupé jusqu’à son dernier souffle, par la défense des intérêts collectifs des magistrats et la préservation de l’indépendance de la justice ».

Il présente ses vives condoléances à la famille du défunt, à la magistrature béninoise ainsi qu’à la nation toute entière et invite à recommander l’âme de l’illustre disparu à la mansuétude du Seigneur.

A.A.A

6 juin 2020 par