L’UE réitère une grande importance à son partenariat stratégique avec le Maroc

L’Union européenne vient de réagir suite à la décision de sa Cour de justice (CJUE) sur les accords agricoles et de pêche UE-Maroc. A ce sujet, une Déclaration conjointe a été rendue par la Présidente Von Der Leyen et le Haut-Représentant/Vice-Président Borell sur les arrêts de la Cour de Justice européenne concernant le Maroc.

L’UE réitère la grande importance qu’elle attache à son partenariat stratégique avec le Maroc, qui est de longue durée, vaste et approfondi. Au fil des années, nous avons noué une amitié profonde et une coopération solide et multiforme, que nous entendons porter à un niveau supérieur dans les semaines et les mois à venir.

L’UE prend note des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-778/21 P, C-798/21 P, C-779/21 P, C-799/21 concernant les recours contre le jugement du Tribunal de première instance du 29 septembre 2021, ainsi que la réponse à la demande de la décision préjudicielle dans l’affaire C-399/22 relative à l’étiquetage des fruits et légumes en provenance du territoire du Sahara occidental. La Commission européenne analyse actuellement les arrêts en détail. Dans ce contexte, nous notons que la Cour de justice européenne préserve la validité de l’accord sur les produits agricoles pendant 12 mois supplémentaires.

En étroite collaboration avec le Maroc, nous avons la ferme intention de préserver et de continuer de renforcer nos relations étroites avec le Maroc dans tous les domaines du partenariat UE-Maroc, conformément au principe « pacta sunt servanda » .

Source : Equipe de presse et information de la Délégation de l’UE au Royaume du Maroc

5 octobre 2024