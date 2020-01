L’UDBN communie avec les professionnels des médias

L’Honorable Claudine Prudencio et les cadres de l’UDBN ont organisé ce dimanche 19 janvier à l’Espace Le Chapiteau sis à Cotonou, un déjeûner avec les professionnels des médias.

Cette rencontre a permis de rappeler aux professionnels des médias l’immensité des combats politiques menées par les militants et militantes de l’UDBN.

Depuis sa création, le parti a toujours lutté pour la valorisation du genre. La discrimination positive pour le positionnement des femmes, obtenue au terme du récent dialogue national sont à l’actif de l’UDBN.

Les responsables des femmes et ceux de l’école du parti ont reconnu que l’UDBN est le porte flambeau du leadership féminin au Bénin.

La fédération des jeunes ont aussi déclaré que le meilleur cadre d’épanouissement politique pour la jeunesse est le parti de l’Honorable Claudine Prudencio.

Les militantes et militants de l’UDBN sont unanimes pour reconnaître que leur formation politique soutient toujours la paix, la non violence et le développement au Bénin.

L’UDBN vise à révéler un Bénin Nouveau. C’est pourquoi, ses responsables affirment que

« C’est le moment » pour ne ne plus être une bétail électorale, « C’est le moment de ne plus être un esclave politique ».

Pour l’Honorable Claudine Prudencio, l’année 2020 est l’année de tous les combats aux côtés de Patrice Talon pour le rayonnement du Bénin.

La présidente de l’UDBN a déclaré que sa formation politique d’envergure nationale est présente dans toutes les communes du Bénin. Elle assure que son parti sera bel et bien présent aux prochaines élections communales et municipales et compte rafler un maximum de sièges.

La cérémonie a été marquée par les échanges de vœux entre les responsables de l’UDBN et les professionnels des médias.

