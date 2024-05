L’ONU rend hommage à un casque bleu béninois ce 30 mai

Le siège de l’ONU célébrera la Journée internationale des Casques bleus de l’ONU le jeudi 30 mai 2024.

En 1948, la décision historique a été prise de déployer des observateurs militaires au Moyen-Orient afin de superviser la mise en œuvre des accords d’armistice israélo-arabes. Cette première mission est devenue l’Organisation des Nations Unies chargée de la surveillance de la trêve.

Depuis, plus de deux millions de casques bleus provenant de 125 pays ont servi dans 71 opérations à travers le monde. Aujourd’hui, quelque 76 000 hommes et femmes sont déployés dans 11 zones de conflit en Afrique, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient.

Actuellement, 42 soldats et policiers béninois sont déployés dans les opérations de maintien de la paix en Abyei, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Mali, au Soudan du Sud ainsi qu’en Haïti.

Lors des cérémonies officielles au siège des Nations Unies, le Secrétaire général, António Guterres, déposera une gerbe en l’honneur de tous les Casques bleus tombés sous le drapeau de l’ONU. Il présidera également une cérémonie de remise de médailles Dag Hammarskjöld décernées à titre posthume à 64 militaires, policiers et membres du personnel civil, y compris 61 ayant perdu la vie l’année dernière.

L’un des militaires auquel sera décernée la médaille Dag Hammarskjöld à titre posthume est du Bénin : le major Solin Martial Rodrigue Adanmayi, qui servait dans la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Par ailleurs, le Secrétaire général présentera le prix du « Militaire de l’année pour la défense de la parité des genres » au Major Radhika Sen, une officière militaire de l’Inde, qui a servi au sein de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO). Créé en 2016, ce prix reconnaît le dévouement et les efforts d’un casque bleu dans la promotion des principes de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité.

Dans son message, le Secrétaire général a déclaré : « Aujourd’hui, nous rendons hommage aux plus de 76 000 casques bleus des Nations Unies qui incarnent le plus haut idéal de l’humanité : la paix. Jour après jour, au péril de leur vie, ces hommes et ces femmes travaillent courageusement dans certaines zones les plus dangereuses et instables de la planète pour protéger les civils, défendre les droits de l’homme, soutenir les élections et renforcer les institutions. Plus de 4 300 Casques bleus ont payé le prix ultime en servant sous le drapeau de l’ONU. Nous ne les oublierons jamais. »

La Journée internationale des casques bleus de l’ONU 2024 est placée sous le thème « Prêts pour l’avenir, mieux construire ensemble ». Bien que les opérations de maintien de la paix de l’ONU aient prouvé leur utilité depuis plus de 75 ans — en aidant les pays hôtes à avancer sur le chemin difficile du conflit à la paix — le nouveau programme pour la paix du Secrétaire général trace une voie pour faire en sorte que les opérations multilatérales de paix et de sécurité restent des outils viables face aux crises et conflits futurs.

« Le maintien de la paix de l’ONU reste un partenariat mondial unique, avec des Casques bleus de plus de 120 pays qui font une différence significative chaque jour pour des millions de personnes dans certains des endroits les plus difficiles du monde », a déclaré Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix. « Alors que nous répondons aux défis de demain, le maintien de la paix de l’ONU continue d’évoluer, en tirant parti des partenariats pour être agile, réactif et adapté, promouvoir la stabilité, protéger les plus vulnérables et aider à construire une paix durable. »

La Journée internationale des casques bleus de l’ONU a été instaurée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2002, pour rendre hommage à tous les hommes et femmes servant dans les opérations de maintien de la paix, et honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au service de la paix.

Horaire de la cérémonie au siège de l’ONU, le 30 mai

9h45 : Le Secrétaire général déposera une gerbe en hommage aux casques bleus tombés au Mémorial des Casques Bleus sur la pelouse nord. (En cas de mauvais temps, la cérémonie se tiendra près de la fenêtre Chagall dans le hall des visiteurs). Bien que la cérémonie soit couverte par UN Photo et UN TV, les membres du corps de presse de l’ONU y sont invités. Elle ne sera pas diffusée en direct, mais sera disponible sur demande après l’événement : https://webtv.un.org/en

11h00 : Cérémonies de remise de la Médaille Dag Hammarskjöld et du Prix du Militaire de l’année pour la défense de la parité des genres dans la salle du Conseil de tutelle. Celles-ci seront diffusées en direct sur UN Webcast : https://webtv.un.org/en/asset/k1u/k1udwgod6x

