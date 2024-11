L’ONU honore le TGV marocain ‘’Al Boraq‘’

Le TGV marocain ‘’ Al Boraq ‘’ est à l’honneur. L’ONU vient de porter son choix sur ce fleuron du transport ferroviaire du Royaume pour célébrer cette année la Journée Mondiale du transport Durable. Pour matérialiser cet événement, l’Administration Postale des Nations unies (APNU) a émis six timbres de Trains à Grande Vitesse (TGV), dont celui du marocain ‘’ Al Boraq ‘’.

Selon l’APNU, le 26 novembre de chaque année, l’Organisation des Nations Unies reconnaît le rôle crucial de systèmes de transport sûrs, abordables, accessibles et durables pour tous, dans le soutien d’une croissance économique durable, l’amélioration du bien-être social des populations et le renforcement de la coopération internationale et du commerce entre les pays.

Parmi les lauréats de cette année, les six timbres présentent le Marocaina Al Boraq opéré par l’ONCF, le Japonais Shinkansen, l’Américain Amtrak Acela, le Chinois Fuxing, le Français Inoui et l’Allemand ICE.

L’année 2024 marque également le soixantième anniversaire du premier train à grande vitesse au monde. Le 1er octobre 1964, le Shinkansen Tokaido, communément appelé « train à grande vitesse », était lancé entre Tokyo et Osaka, juste avant les Jeux olympiques de Tokyo.

Que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, les choix que nous faisons pour nous déplacer d’un endroit à un autre – en voiture, en avion, en ferry, à vélo, en scooter ou en transports en commun – peuvent avoir un impact important sur les émissions de carbone. Faire des choix de vie éclairés en matière de transport peut nous aider à réduire les émissions de carbone et à améliorer la qualité de l’air.

En favorisant un système de transport inclusif et durable, nous pouvons faciliter le développement social et économique, atténuer les dommages environnementaux et améliorer la qualité de vie globale.

Les six timbres représentent :

• 73¢ JR Shinkansen – Japon, « approuvé par la Compagnie centrale ferroviaire du Japon » ;

• $1.65 Amtrak Acela – États-Unis

• CHF 1,20 ONCF Al Boraq – Maroc

• CHF 1,90 CR Fuxing – Chine

• €0,95 SNCF Voyageurs TGV INOUI – France

• €1,20 DB ICE – Allemagne

Les timbres sont illustrés par Tom Connell (Royaume Uni).

Les timbres sont disponibles à la vente en ligne sur www.unstamps.org et dans les boutiques de l’APNU à New York, Vienne et Genève, d’où ils peuvent être utilisés pour affranchir des courriers.

