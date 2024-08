L’ONG AFHR plaide en faveur de 58 autres détenus

L’Organisation Non gouvernementale, Advocacy Foundation for Human Rights (AFHR ) a salué la décision prise par le Chef de l’Etat Patrice Talon d’accorder, par le décret du 2 août 2024, la grâce présidentielle à 27 des 42 prévenus condamnés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans le dossier des violences électorales de 2021. L’AFHR à travers une publication du 07 août 2024, demande la libération d’une liste actualisée de 58 citoyens béninois encore en détention pour des motifs politiques.

Liste des 58 personnes concernées

1- ABOUBARI Aliou

2- ADJE Paulin

3- AFFOUDA Maxime

4- AGANI Alfred

5- AGBADJE Wassiou

6- AIVO Joël

7- AKINDE Gilbert

8- AKPAVI Gauthier

9- ALASSANE Nazif

10- ALI DJAGBO Gervais

11-ALI YERIMA Kalym

12- AMIDOU Djamiou

13- ASSOGBA Yaya

14- BABIO Salifou

15- BACHABI Moudjaidou

16- BASSIRE Mohamed

17- BONI Alphonse

18- BOSSOU Marcellin

19- BOUSSARI Lawani

20- CHABI Éric

21- CHALLA Salomon

22- CODJOVI

23- DARY Orou Hervé

24- DIMON Hospice

25- DOGNON Pascal

26- DRAMANE BIO Tidjani

27- DRAMANE Kayoum

28- FALETI B. A. Prudence

29- GNANGNANGOU Siméon

30- GNODOMI Michel

31- IDRISSOU Chabi

32- INOUSSA Abdoul Gafarou

33- ISSA Gafarou

34- KOMBATÉ Kassim

35- KONÉ SANNI Latif

36- MADOUGOU Reckya

37- MAMA TOURE Ibrahim

38- MENSAN Marius

39- N’TCHA Augusto

40- OLONI Edgard

41- QUENUM Jonas

42- SAKA Aboubakary

43- SAKA Georges

44- SAKA SERO Nihad

45- SAKA YAROU Imorou

46- SAKAGUI Yacoubou Boni

47- SAMBO Djamiou

48- SARE Issiakou Gounou

49- SARE NENA Organic

50- SEIDOU A. Ousséni

51- SIKA Constant

52- SOUMANOU Abdoulaye

53- TIDJANI Taiba

54- TONI OKANBAWA Alexis

55- VIDJINAGNIMON Emmanuel

56- YOUNANA Augustin

57- ZOMAHOUN Marcel

58- ZOUMGBOWENOU Alexandre

