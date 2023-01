L’Irak réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

L’Irak à travers son ministre des Affaires étrangères a réitéré la position de soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc. SEM. Fouad Hussein a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse tenue, à Bagdad, ce samedi 28 janvier 2023, au terme d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

L’Irak est aux côtés du Maroc en ce qui concerne la question de son intégrité territoriale nationale. « Je réitère la position constante de l’Irak sur la question du Sahara marocain et son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc », a déclaré le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein. Il souligne que l’Irak soutient les résolutions onusiennes au conflit dans le Sahara occidental. Pour lui, il faut recourir à des voies pacifiques afin de préserver l’intégrité territoriale du Maroc et assurer la sécurité et la stabilité dans la région du Maghreb.

Renforcement de la coopération bilatérale

Les discussions des deux ministres ont aussi porté sur des questions régionales et les moyens pour renforcer la coopération bilatérale. Selon le ministre Hussein, l’entretien avec son homologue marocain a été l’occasion d’aborder des questions d’intérêt commun et de souligner la nécessité d’asseoir les mécanismes nécessaires à l’établissement des relations immédiates et futures entre les deux pays, ainsi que l’importance de la coopération commerciale et économique. Ils ont aussi échangé sur la création d’un Forum d’hommes d’affaires des deux pays. Le but est d’établir des relations commerciales et économiques au niveau des gouvernements et des hommes d’affaires.

Le Chef de la diplomatie du Maroc Nasser Bourita s’est réjoui de la visite de son homologue. Sa visite

coïncidant avec le 65 ème anniversaire de l’ouverture de l’ambassade d’Irak au Maroc est un signal fort qui reflète la profondeur des relations entre les deux pays. Il a ajouté que la volonté du Roi Mohammed VI est de renforcer les relations bilatérales maroco- irakiennes dans tous les domaines. Il n’a pas manqué de faire part du soutien du Maroc à l’unité nationale et à la souveraineté de l’Irak. Selon Nasser Bourita, il a aussi discuté des questions régionales palestinienne avec le ministre irakien. M. Bourita souligne que le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, tient à préserver le statut juridique, historique et culturel de la ville Sainte.

Deux mémorandums d’entente signés

Au terme des échanges, les ministres du Maroc et de l’Irak ont signé deux mémorandums. Le premier porte sur la création d’un mécanisme de concertations politiques et permet de tenir des discussions et consultations au niveau ministériel et des hauts responsables. Il sera question d’aborder les aspects de leurs relations bilatérales et d’échanger sur des questions régionales d’intérêt commun.

Le deuxième mémorandum d’entente a pour objectif d’établir et de renforcer la coopération dans les domaines de la formation diplomatique, académique et pratique, au profit des fonctionnaires des deux pays. Il s’agira entre autres de fixer un cadre de coopération fructueuse dans les domaines de l’échange d’informations, des activités de recherche, et des programmes de formation.

A.A.A

29 janvier 2023 par ,