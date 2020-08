La Grande Nuit de l’Indépendance et des Trophées « Cauri » organisée par l’institut Manus-Fran.C.E s’est tenue ce jeudi 30 juillet 2020 à l’Hôtel Azalaï de Cotonou. La soirée marquée par une émission-débat et une remise des trophées « Cauri National » d’honneur, d’Excellence et du Mérite a connu la présence du ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, parrain de l’évènement Me Alain Orounla.

Des personnalités politiques nationales et étrangères, opérateurs économiques et intellectuels ont répondu présents à la Grande Nuit de l’Indépendance et des Trophées « Cauri ».

Deux panels ont meublé la soirée de débat riche en couleurs. Le premier panel relatif à l’histoire politique du Bénin a été animé par le professeur Léon Bio Bigou avec les députés Affo Djobo et Medegan Sedami.

Le second panel a été animé par le Prof Albert Honlonkou assisté de Albin Feliho.

L’Institut Manus-Fran.C.E a aussi célébré des lauréats prestigieux dans leurs domaines respectifs à travers la remise des trophées « Cauri National » d’honneur, d’Excellence et du Mérite.

Gilbert Akpado, promoteur et Directeur des Garages STEM a été distingué dans les catégories : meilleur Leadership dans le secteur de l’Artisanat, et meilleure Initiative dans le domaine des moyennes entreprises.

La soirée a été agrémentée par les prestations de la compagnie les As du Bénin et l’artiste petit Miguelito.

L’évènement a eu pour parrain Mne Alain Orounla ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Il a été co-organisé par M. Augustin Tabé Gbian, président du Conseil Économique et Social.

L’Institut Manus-Fran.C.E a pour président d’honneur le Prof. René Derlin Zinsou, également Président du Conseil d’Administration de l’Institut.

Les activités de l’Institut Manus-Fran.C.E (IMFCE) sont entre autres : promouvoir la recherche en matière du développement socio-culturel, économique, scientifique, technique et technologique des pays africains, cultiver l’excellence, l’entrepreneuriat chez les jeunes à travers la formation en leadership, au civisme et à la citoyenneté, assister les couches les plus défavorisées à travers des programmes novateurs dans le domaine de l’éducation, de la santé, de la culture et de l’environnement, développer la coopération sud-sud et nord-sud.

A.A.A

