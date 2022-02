L’INSTaD ex INSAE recrute des agents pour l’enquête PFR

Dans le cadre de l’enquête sur l’évaluation finale du Plan Foncier Rural (PFR), l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTaD) a lancé le recrutement de soixante-onze (71) agents de collecte de données et quatre (04) éditeurs.

La date de Clôture du dépôt des dossiers de candidature au recrutement de soixante-onze (71) agents de collecte de données et quatre (04) éditeurs organisé par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTaD) est fixée au vendredi 4 février 2022 à 17h30 précises. Les candidats seront soumis à un test de langue locale du Borgou (Bariba, Dendi, Peulh, Nagot /Yoruba ; maîtriser au moins deux de ces langues locales).

LES DETAILS SUR LE RECRUTEMENT

