L’ICESCO participe à la 7ème Conférence nationale en Indonésie

Le Centre de langue arabe pour les non arabophones de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a pris part, samedi 09 octobre 2021 à la 7ème Conférence nationale sur la langue arabe, en République d’Indonésie.

Tenue sous le thème "La créativité et l’innovation dans l’enseignement de la langue arabe en Indonésie à l’ère de la pandémie de Covid-19" par l’Université d’État de Malang, cette Conférence a été parrainée par l’Association internationale des départements arabes.

L’ICESCO a été représentée à cet évènement par Dr Youssef Ismaili, Expert au sein dudit Centre, qui a introduit la troisième conférence principale lors de la séance d’ouverture. Elle a porté sur les initiatives du Centre visant à servir et à promouvoir la langue arabe, surtout pendant la pandémie de Covi-19. Il a également présenté le Prix ICESCO « Bayan » pour l’expression orale créative en langue arabe (2ème édition-2021), ainsi que le Prix ICESCO de la poésie féminine « Poème de l’Année de la femme 2021 ».

Dr Youssef Ismaili a appelé les établissements d’enseignement en Indonésie à encourager les étudiants de la langue arabe à participer aux compétitions et activités de l’Organisation, et les experts et chercheurs à adhérer au programme pédagogique de l’ICESCO "Zidni ‘ilman".

Il a aussi évoqué le projet de publication d’études spécialisées dans le domaine de l’enseignement de la langue arabe aux non arabophones, dans le cadre des efforts de l’ICESCO pour promouvoir la recherche scientifique et pédagogique, bénéficier des expertises et échanger les expériences réussies avec les chercheurs spécialisés dans ce domaine.

13 octobre 2021 par