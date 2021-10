L’ICESCO lance le Forum des sciences spatiales ce lundi

Les travaux du Forum mondial des sciences spatiales de l’ICESCO dans sa 1ère édition seront lancés le lundi 1er novembre 2021, sous le thème : « Explorer ensemble l’avenir des sciences de l’espace ».

Tenu par l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) en partenariat avec la Fondation spatiale américaine, ce Forum connaitra la participation de responsables d’organisations et institutions internationales spécialisées, d’astronautes, d’experts et chercheurs en sciences de l’espace, afin d’échanger leurs expériences et visions sur les nouveautés, les innovations et industries liées à ce domaine.

Le Forum sera organisé sur deux jours en présentiel au siège de l’ICESCO à Rabat et à distance, et vise à sensibiliser les acteurs concernés de l’industrie à l’importance des sciences spatiales, mettre en lumière les opportunités offertes par les connaissances liées aux activités spatiales et leurs avantages, offrir les opportunités de développement des capacités dans les États membres, échanger les connaissances pour contribuer à surmonter les défis afin d’augmenter la productivité nationale et d’accélérer la croissance économique, et explorer les opportunités d’emploi disponibles pour les jeunes diplômés dans les industries spatiales.

Il vise également à motiver les chercheurs universitaires en partageant les histoires réussies dans les sciences spatiales, et ce, à travers des séminaires au cours desquels les responsables et chefs d’agences spatiales feront le point sur leurs expériences. Il s’agit également d’établir un réseau institutionnel et de renforcer la coopération entre les États membres et non membres de l’ICESCO en la matière, ainsi que de produire et diffuser les connaissances sur les derniers développements internationaux liés aux activités spatiales.

L’ordre du jour de la 1ère journée du Forum comprend des allocutions d’ouverture, suivies de la 1ère séance qui s’articulera sur l’importance des écosystèmes spatiaux pour le monde islamique, puis de la 2ème séance qui traitera des sciences spatiales, de la terre, de l’environnement et de l’homme. La 3ème séance examinera le rôle des agences spatiales dans les applications des savoirs basés sur les sciences de l’espace ; elle sera suivie d’une table ronde sur l’importance des sciences de l’espace dans la réduction des risques de catastrophe, des crises humanitaires et de la pauvreté. La 2ème journée du Forum connaitra également plusieurs séances spécialisées.

Les personnes souhaitant assister au Forum peuvent s’inscrire sur la plateforme Zoom via le lien suivant https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RCToKdkiRfekRgioipkCLw

Les travaux de ce Forum seront également retransmis directement via la page officielle de l’ICESCO sur Facebook, sur le lien suivant : https://www.facebook.com/ICESCO.Fr/live.

31 octobre 2021 par ,