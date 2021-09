L’ICESCO et ses partenaires examinent un plan d’action

Le Secteur des Sciences et de la Technologie de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a tenu une réunion le 9 septembre 2021 par visioconférence avec l’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique) et plusieurs partenaires.

L’objectif de la réunion a été d’élaborer un plan d’action commun pour appliquer les recommandations du séminaire sur les villes intelligentes, durables et résilientes (3-4 juin 2021). Les participants ont discuté de la possibilité de mettre en œuvre des activités de sensibilisation à l’importance des villes intelligentes et résilientes pour parvenir au développement durable et préserver l’environnement, en proposant une session de formation numérique sur le sujet, afin de présenter les meilleures pratiques pour créer ces villes dans le monde islamique. Ils ont aussi convenu de commencer à élaborer un plan d’action commun pour promouvoir les villes intelligentes et étendre ce concept aux zones rurales.

Lors de la réunion les participants ont exprimé leur intérêt à coopérer avec l’ICESCO pour concevoir des activités et des programmes dans le domaine des villes intelligentes, durables et résilientes, dans le cadre du renforcement des partenariats entre les pays du Sud, et entre ces derniers et les pays du Nord, et bénéficier de la société civile et des organisations, pour contribuer aux efforts internationaux de sensibilisation et de préservation de l’environnement, et garantir un avenir meilleur pour les générations futures.

Des responsables du Centre de la ville intelligente et de l’innovation communautaire à l’Institut Bandung pour la Technologie en Indonésie, de la CGLU-Afrique, de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, et de la Fondation du village culturel Katara au Qatar, des universitaires et experts en villes vertes ont pris part à cette réunion.

A.A.A

15 septembre 2021 par