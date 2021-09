L’ICESCO et le DAAD examinent les perspectives de coopération

Le Secteur des Partenariats et de la Coopération Internationale de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a tenu jeudi 9 septembre 2021 par visioconférence, une réunion avec l’Office Allemand d’Échanges Universitaires (DAAD). Il a été question d’examiner les perspectives de coopération entre l’Organisation et l’Office dans les domaines des sciences, de la technologie et de la recherche scientifique.

Au cours de la réunion, le représentant de l’ICESCO, M. Omar Hamed, expert audit Secteur, a fait un bref exposé de la nouvelle vision et stratégie d’action de l’Organisation, qui sont ouvertes à tous les pays, organisations et organismes internationaux. Il a passé en revue les programmes les plus importants mis en œuvre par l’Organisation dans le domaine des sciences, de la technologie et de la recherche scientifique au même titre que ses partenariats avec les universités. A l’en croire les perspectives de coopération entre l’ICESCO et l’Office sont larges, entres autres dans les domaines des échanges universitaires de professeurs et d’étudiants, de la recherche scientifique conjointe, des bourses, de la diplomatie scientifique.

Les représentants du DAAD ayant participé à la réunion, à savoir : M. Kai Franke, Directeur du Département de la communication gouvernementale au bureau de l’Office à Berlin, Dr Renate Dieterich, Directrice du bureau régional de l’Office à Tunis, Mme Isabell Mehring, Directrice du bureau régional de l’Office au Caire, M. Benjamin Schmäling, Directeur du bureau régional de l’Office à Amman, et Mme Gudrun Chazotte, Chef du Département des subventions pour l’Afrique (subsaharienne) au siège de l’Office, se sont vivement félicités de la coopération entre les deux parties, après avoir pris connaissance des activités de l’Organisation dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour définir les mécanismes optimaux d’une coopération future aspirant à atteindre les objectifs escomptés.

La réunion a également permis d’examiner la possibilité d’organiser des activités conjointes rassemblant des chercheurs et des personnes intéressées par le secteur de l’enseignement supérieur du monde islamique et d’Allemagne. Le but est d’échanger des expériences, ainsi que l’éventualité d’établir un cercle de coordination pour la communication entre les commissions nationales des États membres et les bureaux régionaux de l’Office répartis dans tout le monde islamique, tout comme l’étude d’une proposition d’établissement d’un réseau réunissant les lauréats des universités allemandes du monde islamique dans le cadre des bourses du DAAD.

Au terme de la réunion, il a été convenu de poursuivre les consultations sur les propositions de coopération.

