Lancée le 20 février dernier, l’exposition « Art du Bénin d’hier et aujourd’hui de la restitution à la révélation » se poursuit jusqu’au 22 mai 2022.

L’exposition ‘’ Arts du Bénin d’hier et d’aujourd’hui’’ organisée sous le haut patronage de la Présidence de la République du Bénin et sous la supervision du ministère du Tourisme de la Culture et des Arts du Bénin est ouverte au public depuis février 2022. Les 26 trésors royaux ainsi que les œuvres contemporaines du Bénin sont exposés dans les salles des Fêtes et du Peuple du Palais de la Marina. Il s’agit entre autres des statues du Roi Ghézo, du roi Glèlè et du roi Béhanzin, des portes du Palais royal d’Abomey, trône du roi Ghézo, d’un autel portatif asen du palais royal et autres. Parmi les œuvres contemporaines exposées, il y a celles d’Yves Appollinaire Pèdé, de Dimitri Fagbohoun, de Ponce Zannou, d’Emo de Medeiros Cyprien Tokoudagba‚ Nathanaël Vodouhè etc.

A la date du 20 mars 2022, 33 125 personnes ont visité les trésors royaux et les œuvres d’art contemporain. L’exposition « Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation » est ouverte au public jusqu’au 22 mai 2022. Les horaires et jours de visite sont : Jeudi et Vendredi : 15H 00 à 18H 30 ; Samedi et Dimanche : 10H 00 à 18H 30 et une nocturne mensuelle évènementielle et des lectures publiques interactives chaque dernier Samedi du mois de 19 h 00 à 22 h 00. L’accès est libre et gratuit.

A.Ayosso

11 avril 2022 par ,