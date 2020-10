L’Etat veut baisser la dépendance énergétique de 90% à 30%

Assurer l’autonomie énergétique du Bénin est un objectif que le gouvernement du président Patrice Talon n’a jamais perdu de vue. Pour l’année 2021, une puissance énergétique de 300 à 406 mégawatts (MW) est prévue.

Selon le rapport de présentation du projet de loi de finances 2021 élaboré par la direction générale du Budget au ministère des Finances et de l’Economie, rapporté par Xinhua, cela permettra de réduire la dépendance de 90% à 30,2% avec la mise à disposition des populations d’une capacité productible minimale de 170,5 MW connectée au réseau de la Société Béninoise d’Energie électrique (SBEE).

La réalisation de cet objectif selon le document, passera entre autres par, la construction d’une deuxième centrale thermique de 120MW ; de la centrale thermique Genesis de 20 MW et d’une unité flottante de regazéification (FSRU) pour alimenter les centrales et la sous-région en gaz naturel .

Dans la perspective de l’autonomisation énergétique du Bénin, le gouvernement a également prévu d’entamer le processus de diversification à 16,30% d’énergie renouvelable du mix-énergétique du Bénin, à travers le démarrage de la construction de plusieurs centrales solaires photovoltaïque d’environ 95 MW dans les localités de Bohicon, Parakou, Natitingou, Djougou, Kandi et Sakété.

