L’État béninois dénonce la gestion de l’hôpital de Mènontin

Une réorganisation du fonctionnement de l’hôpital de Mènontin à Cotonou est en vue à cause de manquements graves relevés dans la gestion dudit hôpital. La décision a été prise par le gouvernement, mercredi 20 novembre 2024, en Conseil des ministres.

Le ministère de la Santé du Bénin a pris la décision de dénoncer le mandat de gestion de l’hôpital de Mènontin, un établissement construit en 1992 grâce au financement de l’Association internationale de Développement (AID). Selon le Conseil des ministres du 20 novembre 2024, depuis la signature de cet accord avec l’Association médico-sociale de Mènontin, responsable de la gestion de l’hôpital en concession, l’État n’a cessé d’observer des manquements graves dans la gestion de l’établissement.

Initialement conçu pour améliorer l’offre de soins et garantir une gestion efficace, le partenariat entre le ministère de la Santé et l’Association médico-sociale de Mènontin prévoyait une reconduction tacite du contrat tous les dix ans. Cependant, bien que ce contrat n’ait jamais été formellement renouvelé depuis sa signature, le concessionnaire a continué de bénéficier de cette reconduction tacite, sans que des contrôles réguliers aient été effectués.

Des manquements graves dans la gestion de l’hôpital

Le mandat de gestion imposait au concessionnaire de fournir chaque année des statistiques sanitaires à l’État et de produire des comptes d’exploitation conformes aux normes comptables nationales. Or, ces obligations n’ont jamais été respectées, selon les constats effectués par les autorités compétentes. De plus, l’hôpital de Mènontin souffre d’une gestion peu orthodoxe, mettant en péril la qualité des soins dispensés aux patients.

Le ministère de la Santé, de son côté, n’a pas eu accès aux informations nécessaires pour vérifier la qualification du personnel médical, son statut d’emploi, ni la conformité des soins avec les normes établies, notamment en ce qui concerne les tarifs appliqués aux prestations médicales.

Face à ces préoccupations, le syndicat de l’hôpital de Mènontin a dénoncé publiquement la situation, incitant le ministère à diligenter une mission d’investigation. Cependant, cette mission a rencontré l’opposition du concessionnaire, ce qui a compliqué l’accès aux informations cruciales. Malgré cela, des irrégularités ont été découvertes, confirmant les suspicions de mauvaise gestion et d’impact négatif sur la qualité des soins.

Une réorganisation nécessaire

Conscient de l’ampleur des dysfonctionnements, l’État béninois a pris la décision de mettre fin au mandat de gestion et de réorganiser le fonctionnement de l’hôpital afin de garantir la continuité des soins et de préserver l’intérêt des patients. Les ministres concernés ont été instruits de prendre des mesures appropriées pour évaluer le préjudice causé et, le cas échéant, engager des poursuites judiciaires contre les responsables.

