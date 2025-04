L’Espagne reconnaît l’importance de la question du Sahara pour le Maroc

Le Gouvernement espagnol a réaffirmé, à Madrid, ce jeudi 17 avril 2025, que l’Initiative d’autonomie est “la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” régional autour du Sahara marocain.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre, à Madrid, jeudi, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération, José Manuel Albares Bueno, a rappelé que son pays reconnaît l’importance de la question du Sahara pour le Maroc, ainsi que les efforts sérieux et crédibles du Royaume dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable.

L’Espagne considère l’initiative d’autonomie, présentée par le Maroc en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend.

La confirmation de la position espagnole sur ce dossier s’inscrit dans la dynamique internationale créée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en soutien à la souveraineté du Royaume sur son Sahara et à l’initiative d’autonomie comme unique solution à ce différend.

Madrid réaffirme de manière indéfectible son soutien à l’initiative marocaine et consolide le momentum international créé, dont “se félicite la dernière résolution 2756 du Conseil de Sécurité des Nations Unies” et qui “demande instamment qu’il soit mis à profit”.

Ainsi, l’Espagne donne la preuve de son engagement à s’inscrire dans cette dynamique internationale, et à contribuer au processus politique en vue de parvenir à une solution définitive, réaliste, basée sur le compromis au différend régional autour du Sahara marocain.

17 avril 2025 par