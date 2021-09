L’CESCO lance son programme de formation dans domaine de la technologie

Le Secteur des Sciences et de la Technologie de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a lancé mardi 21 septembre 2021, la 2ème édition du programme de formation des jeunes sur la création et le développement de projets émergents dans le domaine de la technologie et de l’innovation en République du Kazakhstan.

Le programme bénéficie à 10 États membres de l’ICESCO et comprend un camp de formation de 2 jours ainsi qu’une session intensive de 4 à 6 semaines pour que les participants appliquent la formation reçue et puissent ainsi commencer le montage de leurs projets.

Au début de la 2ème édition, tenue le 20 septembre 2021 à distance, Dr. Muhammad Sharif, conseiller au Secteur des Sciences et de la Technologie à l’ICESCO, a expliqué que ce programme vise à améliorer les compétences des jeunes dans le monde islamique, à travers le développement par les jeunes d’entreprises pionnières et innovantes en matière de technologie, et la promotion de l’investissement dans le capital humain dans les domaines des sciences et de l’entrepreneuriat. Il a salué également le grand succès qu’avait connu la 1ère édition dudit programme, organisée à Bakou.

Pour sa part, M. Alim Khamitov, PDG de l’incubateur d’entreprises « MOST », a souligné l’importance du programme de formation de l’ICESCO dans la création d’un environnement de travail qui encourage les jeunes du monde islamique à être créatifs et innovants, à perfectionner leurs talents et à renforcer leurs ambitions.

Dans son allocution, M. Ramil Abbakirov, du Ministère de la Culture de l’Azerbaïdjan, a salué l’initiative de l’ICESCO en louant le rôle des jeunes dans la création et la conduite d’un changement positif dans le monde.

Le programme vise à soutenir l’économie créative dans le monde islamique, à promouvoir les entreprises technologiques émergentes et à lancer plus de 150 entreprises d’ici fin 2025. Un jury spécial sélectionnera de chaque pays les trois meilleures équipes qui auront soumis des projets pour participer à l’étape finale, présenter leurs projets devant un certain nombre d’institutions donatrices et d’investisseurs et bénéficier du financement nécessaire à leur mise en œuvre.

Mis en œuvre par l’ICESCO en partenariat avec le ministère de la Culture de l’Azerbaïdjan, la Commission nationale azerbaïdjanaise pour l’éducation, les sciences et la culture, l’incubateur d’entreprises « MOST » et la Fondation « New Space Innovation »,

ce programme a lancé sa 1ère édition la semaine dernière en République d’Azerbaïdjan

24 septembre 2021 par