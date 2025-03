L’Ambassadeur du Maroc au cabinet du président du CES

L’Ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin et Doyen du Corps diplomatique, SEM Rachid Rguibi, a été reçu en audience, jeudi dernier, par le Président du Conseil économique et social (CES), Conrad Gbaguidi.

SEM. Rachid Rguibi, Ambassadeur du Maroc au Bénin dans la dynamique de renforcement de la coopération entre les deux pays. Le diplomate marocain était au cabinet du Président du Conseil économique et social jeudi dernier à Cotonou.

Au cours des échanges, le Doyen du corps diplomatique accrédité au Bénin a félicité le nouveau président du CES, et réitéré l’engagement du Maroc en faveur du développement économique et social au Bénin.

Plusieurs autres sujets d’intérêt communs ont été également évoqués lors du tête-à-tête entre les deux personnalités.

14 mars 2025