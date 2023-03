L’Alliance Algérie-Russie-Iran pour contrôler le Sahel

L’intensification des relations entre l’Algérie, la Russie et l’Iran pour contrôler la région du Sahel inquiète sur la communauté internationale.

Les États-Unis et l’Union Européenne s’inquiètent des accointances militaires du trio Algérie-Russie-Iran dans la région du Sahel.

L’Algérie a fourni récemment des drones de combat iraniens au Front Polisario. L’objectif derrière un tel geste est de faciliter l’installation de bases militaires russes au Sahel avec l’aide de l’Iran, selon des rapports de l’Union Européenne (UE) corroborés par des médias tels que CNN et Le Monde.

Le gouvernement algérien s’est allié à la Russie soutenue dans la guerre en Ukraine. Le pays a fourni environ 10 milliards de dollars d’armes à Téhéran depuis le début la guerre russo-ukrainienne.

L’Algérie prévoit d’allouer 23 milliards de dollars à l’achat d’armes, dont plus de la moitié serait de fabrication russe.

Les Etats-Unis ont alerté en septembre 2020 sur le financement de l’Algérie dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine et appelé à de sanctions contre ce pays d’Afrique du Nord.

Selon le journal français Le Monde, le gouvernement algérien aurait autorisé le groupe Wagner (qui combat actuellement en Ukraine) à pénétrer au Sahel pour atteindre le Mali. Cette présence a conduit au départ de la France de ce pays africain et porté un coup dur à la coalition dirigée par les États-Unis pour mettre fin au terrorisme dans la région.

L’Iran, qui opère de manière similaire en approvisionnant le groupe terroriste Hezbollah, entend implanter la branche la plus radicale de son islamisme au Sahel et au Sahara, en recourant à l’appui du système militaire algérien.

Dans un contexte de crise humanitaire au Nord, cette alliance Algérie-Russie-Iran laisse entrevoir un double scénario d’instabilité.

Selon Jesús Sánchez Lambás, Vice-président de l’Institut Coordinates pour la gouvernance et l’économie appliquée, cette situation permettrait à la Russie d’avoir une bride sur l’Union Européenne : l’Ukraine au Nord et le Sahara au Sud, aggravant la crise d’approvisionnement énergétique.

Une catastrophe que les puissances occidentales sont appelées à éviter en renforçant leurs relations avec les rares partenaires fiables dans la région, comme le Maroc.

6 mars 2023 par ,