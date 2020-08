L’Allemagne ferme les distributeurs de bitcoin sans licence

L’autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin), principal régulateur financier du pays chargé de réglementer les fournisseurs de services de cryptage, a commencé à fermer activement les distributeurs automatiques de bitcoin non autorisés, a fait savoir le porte-parole de BaFin.

Fermeture de tous les distributeurs automatiques de bitcoins non autorisés

Depuis quelques jours, le régulateur financier allemand BaFin a commencé à fermer activement tous les distributeurs automatiques de bitcoin sans licence dans le pays. Cette mesure fait suite à la nouvelle réglementation allemande entrée en vigueur en janvier, qui oblige les fournisseurs de services de cryptage à obtenir l’autorisation de BaFin. Le porte-parole de BaFin a d’ailleurs déclaré que :

« Actuellement, BaFin prend des mesures pour fermer tous les distributeurs automatiques de bitcoin qui sont installés et exploités sans autorisation ... Les distributeurs sont littéralement fermés, donc ils ne fonctionnent plus".

L’exploitation des distributeurs automatiques de bitcoin nécessite ainsi une autorisation pour fournir des services financiers (négociation pour compte propre). Toutefois, toujours selon le porte-parole, BaFin ne collecte pas spécifiquement d’informations sur les distributeurs de bitcoin puisque l’exploitation de ces distributeurs n’est pas soumise à une autorisation.

Néanmoins, le régulateur a identifié un certain nombre de distributeurs automatiques de bitcoin non autorisés opérant en Allemagne. Bien que le porte-parole n’ait pas divulgué le nombre en raison du processus en cours, au moins une société - le Shitcoins Club - a reçu en février l’ordre de BaFin de cesser d’exploiter tous ses distributeurs de bitcoin dans le pays.

Tout en semblant se conformer au mandat de la BaFin en affichant un avis reflétant l’ordre sur son site web, le Shitcoins Club a repris ses activités de guichet automatique peu après. Plusieurs journalistes locaux se sont rendus dans divers distributeurs automatiques de bitcoins du Shitcoins Club et ont constaté que les machines étaient toujours en service.

L’achat du bitcoin reste simple

Malgré ces nombreuses restrictions en Allemagne et dans le monde, l’achat du bitcoin est resté assez simple. Cryptonaute en dit d’ailleurs long à ce sujet, principalement depuis qu’il est devenu possible d’acheter des bitcoin par PayPal, ou encore par virement bancaire.

De nouveaux services offrent aux nouveaux venus dans l’espace cryptographique la possibilité d’acheter leurs bitcoin dans la rue. Narvesen, une chaîne de magasins de proximité en Lituanie, et Lietuvos Spauda, un réseau local de kiosques de presse, commencent désormais à vendre des bons qui peuvent être échangés contre de la cryptomonnaie. La force motrice du projet conçu pour amener plus de gens dans l’espace de la cryptographie est une start-up locale appelée Rebiton.

Si vous souhaitez acheter de la cryptomonnaie en espèces, les distributeurs automatiques de bitcoin sont toujours une option valable. Leur nombre est en constante augmentation dans le monde entier - plus de 5 500 machines sont déjà en service, selon les données recueillies par Coinatmradar. Environ 2 300 guichets dans le monde entier acceptent actuellement les bitcoin cash (BCH) parmi les principales cryptomonnaies.

Nombre de ces appareils ne se contentent pas de vendre mais achètent également des pièces. Ils peuvent être très utiles aux voyageurs qui souhaitent emporter leur argent numérique avec eux. Les exploitants de distributeurs automatiques de billets facturent généralement leur service à des frais pouvant atteindre 10 % du montant de la transaction. Veillez à toujours vérifier le coût de votre achat de cryptomonnaie au préalable.

Si vous êtes nouveau dans le domaine de la cryptomonnaie et que vous cherchez un moyen sûret sécurisé d’acquérir vos premières pièces en ligne, l’utilisation de ces appareils est très sécurisée. PayPal, ainsi que les virements bancaires sont d’autres moyens qui peuvent servir.

11 août 2020 par