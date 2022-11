L’Agence Moov Africa d’Avakpa fait peau neuve

Après plusieurs semaines de travaux de réfection et de rénovation, l’Agence Moov Africa sise au quartier Avakpa dans le 3e arrondissement de Porto-Novo a été inaugurée ce vendredi 25 novembre 2022. La cérémonie officielle d’inauguration présidée par le directeur commercial et clientèle de Moov Africa, Lahoussine ALAAZ, a connu la présence de Marcel F. DJOYI, directeur de cabinet, représentant le maire de Porto-Novo, des élus locaux et plusieurs autres personnalités.

Le réseau Moov Africa désormais prêt à servir les abonnés de Porto-Novo, notamment ceux d’Avakpa dans le 3e arrondissement dans un nouveau cadre, flambant neuf qui comble toutes les attentes. L’ancienne agence fermée en raison des travaux de réfection et de rénovation a réouvert ses portes ce vendredi 25 novembre 2022. A cette occasion, le directeur de cabinet du maire de la ville de Porto-Novo a remercié le directeur général de Moov Africa pour avoir pensé à la ville capitale en mettant à la disposition des abonnés, « un cadre beaucoup plus attractif ». Le maire, fait savoir Marcel F. DJOYI, est très attaché à tout ce qui peut rehausser l’image de la municipalité dont il a la charge, et en sera vraiment reconnaissant. Moov Africa est une entreprise qui a toujours accompagné la mairie de Porto-Novo dans ses différentes activités, a témoigné le directeur de cabinet avant d’inviter le réseau de téléphonie mobile à « continuer sur le chemin de l’innovation ». La concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile au Bénin aujourd’hui est très rude, a souligné Marcel F. DJOYI formulant les vœux de succès à la nouvelle agence.

Porto-Novo mérite d’avoir une belle agence, a souligné pour sa part le directeur commercial et clientèle de Moov Africa. La volonté de doter la ville d’une agence qui comble les attentes des populations selon Lahoussine ALAAZ, relève de l’importance stratégique que le réseau GSM ambitionne de donner à la capitale du Bénin. L’agence Moov Africa d’Avakpa est un cadre convivial qui permettra de prendre en compte d’une part, l’ensemble des besoins des abonnés, et d’autre part, de mettre à leur disposition le meilleur de la technologie, notamment la 4G+ à toute la population béninoise.

Après la coupure du ruban, les personnalités présentes à la cérémonie d’inauguration ont visité les locaux de la nouvelle agence d’Avakpa. Elle est dotée d’un hall commercial, d’un hall business, d’un bureau pour le chef d’agence, et plusieurs autres espaces pour le confort des abonnées.

