L’ANIP met les citoyens en difficultés

Depuis quelques jours, l’ANIP (Agence nationale d’identification des personnes) n’arrive plus à délivrer des pièces d’état-civil sécurisées au citoyens. Et pour cause, la base de données de l’agence ne reconnais pas les nouveaux numéros des formulaires RAVIP (Recensement administratif à vocation d’identification de la population) indispensable à toutes opérations.

Des dysfonctionnement de systèmes paralysent depuis quelques jours la délivrance de pièces d’état-civil sécurisées aux citoyens : acte de naissance sécurisé, Certificat d’identification personnel (CIP),

Carte nationale d’identité biométrique, certificat du numéro personnel d’identification et autres. Et par conséquent, impossible de se faire établir un passeport.

Cette situation au niveau des services de l’ANIP crée de nombreux désagréments aux citoyens qui ont besoins de ces documents pour régler des problèmes administratifs ou pour voyager.

Pour l’instant, les services de l’ANIP sont incapables de dire quand est ce que la situation sera rétablie. Pendant ce temps, les demandeurs ne savent plus à quel saint se vouer.

L’ANIP a été créée, par la loi n°2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. Placée sous la tutelle du Président de la République, elle a pour principale mission la modernisation du processus d’identification des personnes sur le territoire national.

7 janvier 2022 par