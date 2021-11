Kamala Harris a appelé à lutter contre les inégalités croissantes dans le monde

Au Forum de Paris sur la Paix, la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris a appelé à l’intensification de la lutte contre les inégalités sociales dans le monde et le fossé entre pays riches et pays pauvres.

"Le fossé entre les riches et les pauvres, les hommes et les femmes, la fracture Nord-Sud a existé tout au long de l’histoire mondiale. Il y a eu des moments où cet écart s’est réduit, et il y a eu des moments où il a augmenté. Ces derniers temps, ainsi que depuis la pandémie, ce fossé s’est indéniablement accru. Dans le monde entier, le nombre de personnes extrêmement pauvres et de personnes très riches est en augmentation", a-t-elle déclaré.

"Les dirigeants mondiaux doivent tenir compte de l’ampleur de ce défi et se demander pourquoi 1% de la population mondiale détient aujourd’hui 45% de la richesse mondiale ? Pourquoi avons-nous permis à autant d’enfants dans le monde de mourir de faim, sachant que nous produisons assez de nourriture pour nourrir le monde ?", a déclaré Mme Harris.

Selon elle, les dirigeants ne peuvent pas se contenter de fermer les yeux en expliquant que "cela a toujours été ainsi et ce sera toujours ainsi". "Au lieu de cela, nous devons reconnaître que la hausse de cette inégalité est inacceptable. Et nous devons accepter de travailler ensemble pour l’éliminer", a ajouté la vice-présidente.

Source : TASS

