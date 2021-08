Juliette Gbaguidi Gbéti au Prime 01 ce week-end de la Mojito voice.

Ce n’est pas une compétition comme les autres. Le Mojito voice dont Beauté Ronde, présidente de l’association Enfants Mahis du Bénin parraine le prime 01 ce week-end, ouvre une vaste campagne de découvrir des vrais valeurs et talents en interprétation et karaoké. Des timbres vocales variées et des personnalités artistiques en devenir, s’offrent un challenge des plus chauds et serrés. Une émulation qui participe de la grande mobilisation pour des vacances saines et profondément récréatives. Passez vos réservations et offrez des instants inouïs d’évasion, de ressourcement, ou inscrivez-vous pour noter au monde entier ce que vous avez dans les tripes.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2906591492895803&id=1955979727956989

Cellule de communication

27 août 2021 par