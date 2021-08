Joël Aïvo retourne à la Criet ce jeudi

La deuxième audience du procès du constitutionnaliste Joël Aïvo est prévue pour ce jeudi 05 août 2021 à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet).

Poursuivi pour « atteinte à la sûreté de l’Etat et blanchiment de capitaux », le professeur de droit Joël Aïvo est attendu à la Criet ainsi que ses coaccusés. A l’audience de ce jour, la demande de remise en liberté provisoire du professeur Joël Aïvo et ses coaccusés sera examinée.

Le 15 juillet 2021 dernier, le ministère public a demandé au président de la Cour de se déclarer incompétente et de renvoyer le dossier devant la Commission d’instruction.

L’ex-bâtonnier Robert Dossou est l’un des avocats du constitutionnaliste. Joël Aïvo a été déposé à la prison civile de Cotonou le 16 avril 2021.

