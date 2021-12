Joel Aïvo plaide non coupable

Les accusés défilent à la barre depuis la matinée de ce lundi 06 décembre 2021, à la CRIET dans le cadre du dossier ‘’ atteinte à la sûreté de l’État et blanchiment de capitaux" impliquant le professeur Joël Aïvo.

Le professeur Joel Aïvo et ses co-accusés plaident non coupables. La Cour a auditionné les prévenus Bio Sarè Issiakou, chef d’entreprise et ex militaire ainsi que Ibrahim Batchabi Moudjaïdou, militaire en fonction à l’hôpital d’instruction des armées. Ils sont poursuivis pour "atteinte à la sûreté de L’État et blanchiment de capitaux". Il n’a jamais été question d’un coup d’Etat selon le prévenu Bio Sarè Issiakou. A l’en croire une opération d’escroquerie a été montée dans le but d’extorquer de l’argent à l’homme d’affaires Arnaud Houédanou. Ce dernier avait sollicité Gilbert Zinsou pour un coup d’Etat. C’est donc ce dernier qui a présenté Bio Sarè Issiakou à Arnaud Houédanou dans l’intention de monter un projet d’escroquerie. Ils ont réussi à lui (Arnaud Houédanou ) soutirer 1.900.000 FCFA avec la complicité du militaire en fonction Ibrahim Batchabi Moudjaïdou.

A la barre Batchabi Modjaïdou dit avoir eu connaissance du plan d’escroquerie. Il reconnait avoir prêté une tenue militaire et un pistolet automatique vide au militaire retraité. L’accusé a perçu environ 340.000 FCFA. « Je reconnais, Madame la Présidente, que j’ai tort pour avoir pris les 340 000. Je vous demande de me pardonner comme une mère pardonne à ses fils. Je demande clémence à la Cour. Ce n’est pas pour rien que Dieu a mis une femme là aujourd’hui. », a-t-il déclaré. Le militaire en fonction et Bio Sarè Issiakou ont affirmé que Joel Aïvo n’était pas informé du plan d’escroquerie. Les sieurs Gilbert Zinsou et Arnaud Houedanou sont actuellement en fuite.

Le comptable de Joel Aïvo a également fait sa déposition. Interpellé sur la provenance de la caution présidentielle de Joel Aïvo, Alain Gnonlonfoun a répondu qu’il n’en sait. Le Professeur Joel Aïvo a été questionné à son tour sur l’origine de sa caution pour la présidentielle. La caution souligne-t-il provient de ses ressources et des soutiens à l’étranger.

A.A.A.

