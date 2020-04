Le gouvernement béninois en conseil des ministresce 08 avril 2020 a procédé à la nomination d’un nouvel ambassadeur. Sur proposition du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Monsieur Jean-Claude do Rego a été nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près les Etats-Unis d’Amérique. Son Excellence do Rego va ainsi succéder à l’ambassadeur Hector Posset.

Finafa H.

8 avril 2020 par