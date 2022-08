Jean-Baptiste Hounguè se prononce après sa libération

Libre de ses mouvements après plus de quinze mois passés en prison, Jean-Baptiste Hounguè a donné ses impressions.

Après la « dure épreuve » passée en prison dans le cadre d’une affaire de pot-de-vin dans un marché public, Jean-Baptiste Hounguè remercie Dieu et certains de ses proches. « Je remercie l’Eternel, notre Dieu. Je remercie le chef de l’Etat et tous mes amis qui m’ont soutenu », a-t-il indiqué au média Banouto.

L’ex collaborateur du président de la République dit avoir confiance en la justice c’est pour cela qu’il ne s’est pas exilé à la survenue de l’affaire.

Condamné en 2021 à 5 ans de prison dont 2 fermes, Jean-Baptiste Hounguè, ancien membre de l’unité présidentielle de suivi des projets pour la mise en œuvre du programme d’actions du gouvernement, a vu sa peine réduite en appel à quinze mois fermes, le lundi 08 août 2022, par la Chambre d’appel de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

