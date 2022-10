Jean Baptiste Hounguè adhère à l’UDBN

Après sa démission du Bloc Républicain (BR), Jean-Baptiste Hounguè, président de l’ex Coalition ‘’Bénin en Route’’ a adhéré à l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN).

Jean-Baptiste Hounguè, président de l’ex Coalition ‘’Bénin en Route’’ et certains anciens membres du Ber ont fait leur adhésion, samedi 29 octobre 2022, à l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN).

« Au nom de mes camarades, je prononce la fusion de la coalition Bénin en Route avec le parti UDBN pour former un regroupement politique plus fort, plus émergé », a déclaré Jean-Baptiste Hounguè.

Les nouveaux membres de l’UDBN ont promis œuvrer à la victoire du parti aux législatives de janvier 2023. Ils s’engagent à faire de l’UDBN, le troisième bloc politique au Bénin.

M. M.

30 octobre 2022 par ,