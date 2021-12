Intelligence Artificielle, le nouveau domaine d’exploration du monde de la recherche Africaine

Les études sur l’Intelligence Artificielle en Afrique francophone sont lancées à Dakar ce mercredi 15 décembre 2021.

L’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR), le Centre universitaire de Recherche et Formation aux Technologies de l’Internet (CURI-UCAD) et l’Université Virtuelle du Sénégal (UVS) financés par le projet Initiative pour le Développement de l’Intelligence Artificielle (IDIA) ont partagé leurs agendas de recherches sur l’Intelligence Artificielle. D’ici quelques mois, ces centres de recherches déclineront des propositions pour répondre au manque de données et d’évidences probantes sur l’Intelligence Artificielle responsable en Afrique francophone.

Niyel avec son expérience en plaidoyer accompagnera les équipes de recherche à utiliser les résultats obtenus pour influencer la mise en place de politiques publiques et de meilleures pratiques qui favoriseront une Intelligence Artificielle (IA) responsable dans toutes les couches de la société en Afrique francophone.

Les recherches constitueront les premières étapes d’un processus pour influencer les décideurs à prendre les devants et mettre en place avec toutes les parties prenantes concernées des instruments et mécanismes qui encadreront une IA responsable en Afrique francophone.

Selon Mme Valérie Traoré, Directrice Exécutive de NIYEL, « ce programme IDIA vise à combler un besoin criard de recherche et d’analyse des politiques publiques actuelles sur l’intelligence artificielle afin de proposer des solutions pour le développement de stratégies nationales et régionales inclusives sur l’IA. ».

Les institutions de recherche travailleront en réseau et dans la complémentarité. Elles vont étudier la thématique de l’IA dans les contextes des pays francophones pour ensuite formuler des recommandations pour une utilisation de l’IA dans le respect des Droits humains, de l’éthique et de l’équité dans les secteurs prioritaires comme la santé, la sécurité, l’enseignement, l’agriculture etc.

La Directrice de la Recherche de IPAR Dr Laure Tall soutient que « pour utiliser au mieux et de façon responsable cette Intelligence Artificielle (IA), nous avons besoin d’un cadre législatif et réglementaire. Avec le projet IDIA, nous allons évaluer les cadres des pays francophones d’Afrique de l’Ouest et proposer des options aux décideurs pour construire un environnement favorable à une IA responsable ».

L’engagement des décideurs politiques est noté à cette cérémonie de lancement du projet avec la présence des techniciens du ministère en charge de l’Économie numérique et des Télécommunications et celui l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Mme Maïmouna Diop, conseillère technique du ministre l’Économie numérique et des Télécommunications affirme « la disponibilité et le besoin d’accompagner la stratégie nationale sur l’IA par le projet IDIA ».

Le ministère de l’Économie numérique et des Télécommunications a entamé le processus d’élaboration d’une stratégie nationale d’IA au Sénégal et s’engage à impliquer tous les acteurs.

A propos de NIYEL

Fondée en 2008 et basée à Dakar avec des bureaux à Kigali et à Port Louis, NIYEL est une firme internationale spécialisée dans les campagnes, le plaidoyer, l’influence politique et les affaires publiques. Elle travaille à promouvoir des politiques publiques propices à l’épanouissement de tous et à influencer les pratiques pour s’assurer qu’en tant que citoyens, individus et communautés, nous comprenions les enjeux, sociaux, politiques et culturels, liés à nos technologies de tous les jours. Dans ce contexte et consciente des enjeux et opportunités que les technologies avancées liées à l’Intelligence Artificielle représentent pour l’Afrique francophone, NIYEL, en collaboration avec le CRDI, a conçu le programme IDIA (Initiative pour le Développement de l’Intelligence Artificielle) afin d’accompagner le CRDI et l’ASDI dans une mission commune visant à soutenir l’adoption d’une intelligence artificielle responsable sur le continent et garantir que les experts africains se fassent entendre dans les fora internationaux.

18 décembre 2021 par