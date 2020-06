Ibidon Firmin Akpo reconduit maire de Ouèssè

L’installation du conseil communal de Ouèssè a eu lieu ce lundi 08 juin 2020. Au terme de la séance, Ibidon Firmin Akpo a été reconduit au poste de maire de la commune. Elu sur la liste du Bloc Républicain, il va poursuivre ses actions pour le développement de la commune. Le maire sera assisté de Jean Detonde (UP) et Chabi Ganiou Monsia (BR) respectivement au poste de premier et deuxième adjoint.

Liste des chefs d’arrondissements

Gbanlin : Ezinsou Yao Thimothée (BR)

Laminou : Tossou Didas William (BR)

Odougba : Makponse Sêdodéha (UP)

Ouesse- Centre : Otekpo Cica (BR)

Kilibo : Ognitola Adéchina Arèmou Isaac (BR)

Djegbe : Houehanou Bienvenu (UP)

Challa - Ogoi : Assogba Ininnin Louis (FCBE)

Ikemon : Tchabi Babatoundé Yves (BR)

Toui : Mama Etienne Worou (UP)

