IFPMA et Speak Up Africa dévoilent les gagnants ce jeudi

La Fédération internationale de l’Industrie pharmaceutique (IFPMA) et Speak Up Africa (SUA) présentent ce jeudi 16 septembre 2021, les lauréats de la première édition du Prix des jeunes innovateurs africains pour la santé. La cérémonie officielle de remise du prix aura lieu en ligne.

Les trois lauréats du Prix des jeunes innovateurs africains pour la santé seront annoncés en direct lors d’une cérémonie de remise du prix. Elle va réunir en ligne des dirigeants, des innovateurs et des entrepreneurs du secteur de la santé pour célébrer l’innovation africaine et pour rappeler le rôle capital que joue l’innovation, notamment au sein de la jeunesse africaine, dans la résolution de certains des problèmes sanitaires les plus urgents auxquels sont confrontés les professionnels de santé en Afrique.

Les lauréats seront rejoints par des personnalités qui exercent une influence sur le système de soin santé en Afrique à travers la politique, l’innovation et les affaires. Parmi celles-ci, il y a : Professeur Awa Marie Coll-Seck, ministre d’État du Sénégal ; Thomas B. Cueni, directeur général de l’IFPMA ; Yacine Djibo, directrice générale, Speak Up Africa, Sobel Aziz Ngom, directeur général du Consortium Jeunesse Sénéga ; Vèna Arielle Ahouansou, directrice générale de KEA Medicals ; Dr. Lindiwe Makubalo, Directrice régionale adjointe, WHO AFRO ; Dr Margaret Agama-Anyetei, directrice intérimaire de la Commission de l’Union africaine, et bien d’autres encore.

Ce concours représente le programme phare de l’IFPMA et Speak Up Africa et a pour objectif de soutenir les jeunes entrepreneurs du secteur de la santé en Afrique en leur offrant des opportunités financières et en nature pour développer leurs idées commerciales, et proposer des solutions prometteuses pour soutenir, équiper, protéger et former les professionnels de santé qui ont travaillé sans relâche pour protéger et traiter la population en pleine pandémie Covid—19. Les gagnants bénéficieront d’un soutien financier de 75 000 dollars américains (premier prix : 40 000 dollars ; deuxième prix : 20 000 dollars et troisième prix : 15 000 dollars), d’un programme de mentorat commercial de trois mois, d’une formation aux médias, des conseils d’experts en matière de propriété intellectuel, si nécessaire, d’un accès à un réseau de supporters et de partenaires actifs dans les secteurs du numérique, des soins de santé et des médias.

En adressant leurs félicitations aux lauréats, le directeur général de l’IFPMA, Thomas B. Cueni et Yacine Djibo, directrice générale de Speak Up Africa, ont expliqué l’importance de ce concours. « L’Afrique étant le continent le plus jeune du monde - en partie grâce aux progrès réalisés dans le domaine de la santé - nous sommes très heureux de contribuer à un prix qui encourage et honore l’esprit d’innovation des jeunes Africains. Nous espérons que nos lauréats contribueront à améliorer la vie des professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour protéger et soigner le plus grand nombre en cette période de Covid-19 » précise Thomas Cueni, directeur général de l’IFPMA.

« En tant que membre du jury, je sais que le parcours pour remporter ce concours a été extrêmement exigeant, compétitif et rigoureux. Nous avons constaté une grande créativité dans les innovations évaluées - ce qui montre que le plus grand atout de l’Afrique est sa jeunesse et son esprit d’entreprise » a ajouté. Yacine Djibo, directrice générale de Speak Up Africa, “les solutions locales, conçues par les jeunes africains, signalent au monde leur rôle dans le développement et l’amélioration du futur de la santé.”

Le Prix des jeunes innovateurs africains pour la santé est sponsorisé par AMREF Health Africa, BroadReach, Ecobank Academy, le Forum Galien Afrique, IntraHealth International, Microsoft4Afrika, l’Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle, le Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, et Social Change Factory, aux côtés de nos partenaires médias : Africa.com, Télésud, et SciDev.Net.

A propos des partenaires

L’IFPMA représente les associations et les entreprises de recherche pharmaceutique du monde entier. Les entreprises pharmaceutiques spécialisées dans la recherche apportent une contribution unique à la santé mondiale en tant que créateurs de médicaments et de vaccins qui ont amélioré des millions de vies dans le monde. Basée à Genève, l’IFPMA entretient des relations officielles avec les Nations Unies et met à disposition l’expertise de l’industrie pour aider les experts de la santé à trouver des solutions pour améliorer la santé dans le monde.

Speak Up Africa est est une organisation de plaidoyer créer pour stimuler leadership, favoriser le changement de politiques et accroître la sensibilisation en faveur du développement durable en Afrique. À travers leurs programmes et avec l’aide de leurs partenaires, Speak Up Africa s’assure que les décideurs rencontrent les acteurs présents sur le terrain ; que les solutions soient mises en valeurs et que chaque secteur– des citoyens à la société civile en passant par les partenaires techniques et financiers et les entreprises – participe de manière active au dialogue et s’efforce de poser des actions concrètes en faveur de la santé publique et du développement durable.

AAA

16 septembre 2021 par