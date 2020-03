Houssou lance l’incubateur/accélérateur ESMER Academy

Le ministre de l’énergie M. Dona Jean-Claude Houssou a procédé ce mardi 10 mars 2020 à Abomey-Calavi au lancement officiel de l’incubateur/accélérateur et du centre de formation Esmer Academy.

La cérémonie a connu la présence des représentants du ministre de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, de la société SMA, de l’UEMOA ainsi que des professeurs d’université et des étudiants.

ESMER Academy est une initiative de l’Ecole Supérieure des Métiers des Énergies Renouvelables (ESMER). Il est créé en vue de fournir aux jeunes ou à toute personne désireuse, un accompagnement dans le domaine des énergies renouvelables. Elle est mise en œuvre avec le soutien de partenaires locaux et internationaux tels que SMA, une structure allemande et l’un des leaders mondiaux en fabrication de convertisseurs.

Selon la directrice générale d’Esmer Academy, Mme Nafiatou Ebo, les bénéficiaires du projet, seront suivis par une équipe expérimentée et pluridisciplinaires. « Le suivi par une équipe expérimentée et pluridisciplinaire, ainsi que la mise à disposition d’un laboratoire équipé de matériels de haute qualité, renforceront les aptitudes des entrepreneurs énergétiques et permettra de fructueux échanges entre ces derniers », a-t-elle déclaré.

Le ministre Dona Jean-Claude Houssou a souligné que « le gouvernement accorde une importance particulière au domaine des énergies renouvelables ». L’initiative est la bienvenue parce qu’une place de choix est réservée au contenu local dans le cadre de l’exécution du Programme d’Actions du Gouvernement.

A en croire le ministre de l’énergie, la création d’un incubateur permettra aux jeunes entrepreneurs de bénéficier d’importantes expériences pour se développer plus rapidement en qualité. Par ce programme, les jeunes vont croiser également les experts de leur domaine afin d’avoir des informations fiables pour parfaire leur service.

« Plus qu’hier et aujourd’hui, et moins que demain, dans ce domaine particulièrement, sachez que à travers ma voix, le gouvernement sera derrière vous et le ministère de l’énergie particulièrement. », a conclu le ministre.

Dona Jean-Claude Houssou n’a pas manqué de féliciter les initiateurs et responsables d’ESMER Academy.

Akpédjé AYOSSO

