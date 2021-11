Hervé Dassoundo nommé directeur marketing de la CAF

Le Béninois Hervé Dassoundo est promu directeur marketing de la Confédération africaine de football (CAF).

La Confédération africaine de football (CAF) a un nouveau directeur marketing. Il a nom Hervé Dassoundo. Le nouveau directeur marketing de la CAF a dirigé au Bénin, l’Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles (Anecsmo) d’avril 2018 jusqu’en septembre 2021. Avec près de 15 ans d’expérience et une forte passion pour le Marketing, et la communication Hervé Dassoundo est appelé à la tête de cette direction de l’instance faîtière du football.

