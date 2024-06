L’organisation tanzanienne Her Initiative a reçu le KBF Prix Afrique 2023-2024, en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde. Ce Prix récompense les efforts de l’organisation visant à promouvoir l’émancipation économique des femmes, répondre à la crise du chômage des jeunes et accélérer le développement socio-économique en Afrique subsaharienne.

Bien que la Tanzanie ait réalisé des progrès considérables en matière d’émancipation et des droits des femmes, 60 % d’entre elles vivent encore dans la pauvreté. De nombreuses femmes n’ont toujours pas accès aux ressources nécessaires pour façonner leur avenir et participer au développement économique du pays.

Dirigée par des jeunes femmes, l’organisation Her Initiative propose une série de programmes innovants offrant aux jeunes femmes l’éducation, les compétences et les ressources nécessaires pour entrer sur le marché du travail ou gérer leurs propres entreprises. Her Initiative vise à lever les barrières persistantes en exploitant la technologie afin de promouvoir l’inclusion numérique des filles et des jeunes femmes. À titre d’exemple, la plateforme Panda Digital offre des programmes d’apprentissage en swahili par SMS aux jeunes femmes ayant un accès limité à internet, tandis que les Clubs Digimali aident les jeunes entrepreneuses à développer leurs entreprises en ligne. Depuis sa création en 2019, Her Initiative a touché plus de 15.000 filles et jeunes femmes grâce à ses programmes. Elle a ainsi soutenu plus de 200 femmes dans la création de leur entreprise via Panda on the Ground et a permis à 2.805 autres de numériser leur entreprise.

Grâce au KBF Prix Afrique, doté d’un montant de 200.000 euros et de l’accès au réseau international de la Fondation Roi Baudouin, Her Initiative pourra étendre ses programmes en Tanzanie et dans toute l’Afrique de l’Est. Objectif : toucher 100.000 femmes supplémentaires au cours des cinq prochaines années. Her Initiative utilisera également les fonds pour créer un écosystème de jeunes organisations, facilitant ainsi le partage des connaissances et des ressources, et renforçant l’autonomisation de la jeunesse africaine.

Lydia Charles Moyo, fondatrice et directrice de Her Initiative : "Les violences sexuelles, les mariages d’enfants et le VIH ne sont que quelques exemples des problèmes qui empêchent les femmes d’aller à l’école, de trouver un emploi et de briser le cercle vicieux de la pauvreté. Mes amies et moi avons rencontré ces obstacles lorsque nous étions à l’école. C’est en cherchant des solutions aux défis auxquels nous étions confrontées que nous avons créé Her Initiative. Actuellement, nous aidons les jeunes femmes à renforcer leur résilience financière dans six districts tanzaniens. Grâce au KBF Prix Afrique, nous pourrons intensifier nos efforts et aider davantage de femmes à réaliser leurs rêves, en Tanzanie et au-delà."

Le KBF Prix Afrique 2023-2024 a été remis à Her Initiative ce jeudi 27 juin, lors d’une cérémonie au Château de Laeken. L’organisation a été sélectionnée parmi plus de 400 candidats par un jury indépendant composé de 12 experts internationaux, parmi lesquels figurent d’anciens lauréats du Prix.

Bilikiss Adebiyi-Abiola, présidente du jury du KBF Prix Afrique : "Le jury a été très impressionné par l’approche de Her Initiative visant à promouvoir les droits des femmes et leur indépendance financière. En intégrant cette approche à une utilisation innovante des technologies et à des partenariats stratégiques locaux, Her Initiative se distingue comme une lauréate très méritante de cette édition du KBF Prix Afrique. Nous avons hâte de suivre les réalisations futures de l’équipe."

À propos du KBF Prix Afrique

Décerné tous les deux ans, le KBF Prix Afrique récompense des contributions remarquables au développement en Afrique, initiées et gérées par des Africain.e.s, afin de relever les défis auxquels est confronté le continent et d’améliorer durablement la vie des populations. Le Prix joue un rôle transformateur en aidant les organisations lauréates à se développer et en mettant en lumière leur travail à l’échelle internationale. Plusieurs lauréats précédents, dont la Grameen Bank, le Dr Denis Mukwege et Elman Peace, ont depuis été récompensés ou nommés pour le Prix Nobel de la Paix.

À propos de la Fondation Roi Baudouin

La Fondation Roi Baudouin a pour mission de contribuer à une société meilleure. La Fondation est, en Belgique, en Europe et ailleurs dans le monde, un acteur de changement et d’innovation au service de l’intérêt général et de la cohésion sociale. Elle cherche à maximiser son impact en renforçant les compétences des organisations et des personnes. Elle encourage une philanthropie efficace des particuliers et des entreprises. La Fondation a été créée en 1976, à l’occasion des 25 ans de règne du roi Baudouin.

