Hélène Aholou-Kèkè rejoint le BR

L’ex présidente de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’Homme de l’Assemblée nationale, Hélène Aholou-Kèkè n’est plus membre du parti Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (DUD) de Valentin Aditi Houdé. A travers une correspondance en date du 24 février dernier, elle a porté sa démission à la connaissance du président Houdé.

Selon cette correspondance, c’est pour des raisons de « convenance personnelle » que l’ancienne député a décidé de quitter la DUD pour le Bloc Républicain (BR), une des formations politiques soutenant le président Patrice Talon.

Par cet acte, Hélène Aholou-Kèkè entend soutenir d’une part, les actions du président Patrice Talon, et d’autre part, œuvrer aux côtés du Bloc Républicain pour une victoire écrasante dans la 20ème circonscription électorale (Avrankou, Akpro-Missérété, Adjohoun, Dangbo et Bonou), lors des prochaines joutes électorales, notamment les communales et municipales du 17 mai 2020.

F. A. A.

4 mars 2020 par